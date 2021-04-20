شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يؤجل ملف التجديد لعمر كمال عبد الواحد وأحمد جمعة فى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت إصابة سمير حلبية رئيس المصرى ونجله عدنان حلبية عضو مجلس الإدارة إلى تأجيل ملف التجديد لثنائى الفريق عمر كمال عبد الواحد وأحمد جمعة إلى إشعار اخر وتحديدا عقب تعافى الثنائى من فيروس كورونا .

ويرأس عدنان حلبية لجنة التعاقدات ويقوم بكافة المفاوضات مع أى لاعب قبل عرضها على مجلس الإدارة بالإتفاق مع المدير الفنى للفريق على ماهر الذى أوصى منذ فترة على ضرورة التجديد للاعبين لما لهما من أثر كبير فى النتائج الجيدة للفريق خلال الفترة الأخيرة حيث يحتل الأول صدارة ترتيب هدافى الدورى برصيد 9 أهداف ، بينما نجح الثانى فى العودة مؤخرا بعدما استطاع إحراز هدفين للمصرى فى اخر مبارياته أمام طلائع الجيش ساهمت فى فوز الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف والصعود لدور الثمانية من بطولة كاس مصر .

كان مسئولو المصرى يمنون النفس بإنهاء هذا الملف خلال فترة توقف الدورى الحالية وتحديدا قبل مواجهة الأهلى الثلاثاء المقبل فى المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشر للدورى ، إلا أنه تم تأجيل الملف بالكامل لحين تعافى عضو مجلس إدارة المصرى من الإصابة بفيروس كورونا .