شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتأهل للدور الثانى فى البطولة الأفريقية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الجمارك النيجيرية، بنتيجة 3/0 ، فى ثالث لقاءاته بالبطولة الأفريقية للأندية التى تستضيفها تونس ليتأهل إلى الدور الثانى كأول المجموعة .

جاءت نتائج الأشواط كالتالى :(25/19)،(25/11)،(25/13)

نجح الزمالك فى هذه المباراة فى تحقيق الفوز الثالث على التوالى فى البطولة، بعدما نجح فى الفوز على جى إس يو الكينى بنتيجة 3 / 0 فى أولى مواجهاته وعلى إسبوار الكونغولى فى ثان مواجهاته بنفس النتيجة .

ويتواجد فريق الزمالك ضمن المجموعة الرابعة التى تضم كلا من: إسبوار الكونغولى والجمارك النيجيري وجى أس يو الكينى.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركة فى بطولة أفريقيا المحدد لها الفترة من 18 حتى 28 أبريل الجارى بتونس كل من: أحمد يوسف ومصطفى دبشة وأحمد ضياء وأحمد عبد العال "درونكة" ومحمد رضا وأشرف اللقانى وأحمد فتحى، ورضا هيكل وهشام يسرى ورشاد شبل ومحمد مؤة، ومحمد مجدى ومحمد محسن والمحترف الكندى استيف هانت بدلا من سيف عابد.

واعتذر فريق الأهلى عن المشاركة فى هذه النسخة، على الرغم من أنه حامل لقب النسخة الأخيرة التى أقيمت على أرضه ووسط جماهيره.

ويتواجد فريق الزمالك للكرة الطائرة فى وصافة ترتيب الدورى المحلى، برصيد 44 نقطة، بعد الفوز على القناة فى المؤجلة الأخيرة بنتيجة 3 /0، ويتبقى له لقاءين مؤجلين .