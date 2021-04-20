شكرا لقرائتكم خبر عن من يرتدى شارة كابتن منتخب مصر بعد محمد صلاح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر، منح شارة قيادة الفراعنة بالأقدمية حال غياب محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى.

ولم يحسم جهاز المنتخب موقف الشارة حال غياب محمد صلاح، حيث يفضل المدير الفنى أن يتم حسم هذا الأمر بين اللاعبين بشكل ودى كما حدث فى المعسكر الأخير دون تدخل منه، وفى حالة عدم الاتفاق سيتجه لتطبيق معيار الأقدمية الذي يأتي كالتالى: عبد الله السعيد، ثم عمرو السولية، ثم أحمد حجازي، ثم محمد الننى ثم عمر جابر.

وقرر حسام البدري منح شارة "كابتن المنتخب" إلي محمد صلاح بعد ابلاغ المدير الفني اللاعبين الذين يسبقون صلاح في الأقدمية والذين ساندوا هذه الخطوة.

ويري البدري أن المرحلة المقبلة تحتاج إلي إستقرار وثبات في بعض الأمور ومنها شارة القيادة.

ويسعي الجهاز الفني والإداري إلي ترتيب الأمور في الفترة القادمة لتحقيق حلم المصريين وجماهير الكرة في التأهل الي كأس العالم بقطر 2022.