شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستقر علي رحيل احداد ويطالب بتسويق اوناجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك لكرة القدم علي رحيل المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق عقب نهاية الموسم الحالي، في ظل عدم قدرة المهاجم المغربي علي استغلال الفرص التي اتيحت خلال الفترة الحالية.

ويرغب كارتيرون في التعاقد مع مهاجم متميز اجنبي ليكون بديلا لحميد احداد الذي فشل في الظهور بمستوي مميز وإقناع المدير الفني الفرنسي بامكانياته، وهي المرة الثانية التي يطلب كارتيرون رحيل احداد ، حيث سبق وان وافق علي اعارته للرجاء المغربي في الولاية الاولي لكارتيرون.

كما اوصي كارتيرون بضرورة تسويق محمد اوناجم المهاجم المغربي المعار إلي الوداد المغربي ، في ظل عدم حاجته له في الموسم المقبل، عقب عودة اللاعب من الإعارة نهاية الموسم، وطلب كارتيرون من إدارة الناي تسويق اوناجم وفي حالة عدم إيجاد عرض قوي له سيضطر لقيده في قائمة الفريق الموسم المقبل لحين إيجاد عرض قوي ماديا وفنيا.

في سياق مختلف يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك إراحة محمود علاء مدافع الفريق من مباراة الزمالك والإنتاج الحربي المقرر لها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدوري.

ويرغب كارتيرون في عودة محمد عبد الغني لخط دفاع فريق الزمالك مرة أخرى في ظل تألقه في المباريات التي شارك بها، فيما ظهر محمود علاء بمستوي متواضع خلال المباريات الأخيرة واخرها مباراة الأهلي التي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدورى.

وينوي كارتيرون عمل إعادة تقييم لجميع اللاعبين خلال الفترة المقبلة، نظرا لعدم رضاه عن مستوي بعض اللاعبين وفي مقدمتهم محمود جنش حارس المرمي ومحمود علاء واشرف بن شرقي واوباما.

من ناحية أخرى رفض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، ذبح لاعبيه بعد خسارة مباراة القمة أمام الأهلي مساء الأحد، بهدفين لهدف، مؤكدا أن الفريق الأفضل هو من خسر القمة، مشيرا إلى أن الزمالك دفع ثمن الأخطاء بهدفين.

وحرص كارتيرون على توصيل رسالة سريعة للاعبين خلال مران أمس الإثنين، استعدادا للقاء الإنتاج الحربي المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري، مؤكدا أن الخسارة أمام الأهلي ليست نهاية المطاف، ولا يزال الدوري طويلا وفى بدايته، ويجب السعي لعدم فقدان نقاط جديدة في المرحلة المقبلة.

وشدد كارتيرون على أن المباريات القادمة ستشهد سقوطا للمنافس، سواء في فخ التعادل أو الخسارة ويجب السعي لحصد كافة نقاط المباريات المقبلة، لاستغلال أي سقطة للفريق الأحمر والانفراد بصدارة الدوري.