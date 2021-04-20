7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 20 أبريل العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،اتحاد الكرة يحدد 20 أغسطس المقبل موعدا مبدئيا للانتخابات المقبلة ،عبد الله جمعة يقترب من العودة لقيادة الجبهة اليسرى للزمالك فى لقاء الإنتاج .

اتحاد الكرة يحدد 20 أغسطس المقبل موعدا مبدئيا للانتخابات المقبلة

حددت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة 20 أغسطس المقبل موعداً مبدئياً لعقد انتخابات الجبلاية لاختيار مجلس جديد لقيادة الكرة المصرية فى المرحلة المقبلة. وتنص لائحة اتحاد الكرة على إقامة انتخابات الجبلاية عقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية المقبلة والتى ستقام فى طوكيو خلال شهرى يوليو وأغسطس المقبلين.

أقترب عبد الله جمعة، ظهير أيسر الزمالك، من التواجد في التشكيلة الأساسية لفريقه خلال لقاء الإنتاج الحربي المقررله يوم الخميس المقبل في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري.

الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لمواجهة سموحة في الدوري

يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم ،الثلاثاء، استعدادته لمباراة سموة المقرر لها مساء الأربعاء في الدوري الممتاز، ويتدرب الأهلي مساء اليوم باستاد التتش ثم يدخل الفريق معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة الفريق السكندري التى يدخلها الأحمر بمعنويات عالية بعد الفوز في القمة الأخيرة على الزمالك 2-1.

تعرف علي بديل محمود علاء في تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي

يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك إراحة محمود علاء مدافع الفريق من مباراة الزمالك والإنتاج الحربي المقرر لها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدوري.