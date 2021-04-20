شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة لمصطفى فتحى قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد سامى المدير الفنى لسموحة على عقد جلسة ودية مع مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق لمنحه بعد التعليمات الخاصة على هامش تدريبات الفريق لتنفيذها خلال لقاء الأهلى غدا فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية عشر لمسابقة الدورى والمقرر إقامتها باستاد السلام .

ومن المقرر أن يشارك مصطفى فتحى فى بناء الهجمات للمهاجمين بالإضافة إلى التسديد المباشر من خارج منطقة الجزاء وهى اللعبة التى يجيدها اللاعب جيدا وأحرز منها 5 أهداف مع الفريق الأزرق منذ انضمامه خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية .

ورغم صعوبة المباراة على أبناء سموحة إلا أن أحمد سامى يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية فى ظل سلسلة التعادلات الكثيرة التى حققها الفريق مؤخرا جعلته فى المركز الثامن برصيد 24 نقطة .

وقرر أحمد سامي تعديل برنامج التدريب الخاص بالفريق، حيث يخوض سموحة تدريباته اليوم بمقر النادي، ويسبقها إفطار جماعي للفريق والجهاز الفني، ثم يسافر الفريق إلى القاهرة للدخول في معسكر مغلق يضم 22 لاعباً بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة