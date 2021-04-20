شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة: 35 مليون جنيه تكلفة إنشاء ملاعب وحمامات سباحة بـ3 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الانتهاء من انشاء وانارة عدد 6 ملاعب كرة قدم نجيل صناعي بمحافظتي بني سويف وكفر الشيخ بقيمة 5 مليون جنيه والتي شملت ملعب كرة القدم الخماسي باندية الفشن وسمسطا الرياضي وبني سويف بالاضافة الي نادي مبارك لمتحدي الاعاقة بمحافظة بني سويف كذلك ملعبي نادي سخا الرياضي ونادي المركزية بالحامول بمحافظة كفر الشيخ، وحمام سباحة في كلا من نادي الصيد 2، ونادي أصحاب الجياد بمحافظة الاسكندرية بقيمة 30 مليون جنيه.

ومن المقرر أن يتم إفتتاحهم خلال المرحلة المقبلة، حيث اكد وزير الشباب والرياضة، أن دعم الدولة للأنشطة الرياضية غير مسبوق، وهناك جهود لتطوير المنشآت الرياضية وتوسيع قاعدة المنافسة لدى الشباب وحثهم على ممارسة الأنشطة الرياضية لتنميتهم جسديا وفكريا ونفسيا، والاستفادة من طاقاتهم من ممارسة الرياضة لبناء جيل من الشباب سليم البنيان ومتزن أخلاقيا.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى ان هناك تواصل وتنسيق مع السادة المحافظين فى تقديم الدعم وتطوير الارتقاء بعدد من المنشآت الرياضية مع اهتمام الدولة بتنمية قطاع الشباب والرياضة ودعم الشباب واستغلال قداراتهم .

وأضاف صبحى، أن هناك مشروعات تطوير تشمل الأندية ومراكز الشباب بمختلف المحافظات وذلك ضمن خطة الوزارة الإستثمارية.