شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد: مواجهة نكانا مصيرية لبيراميدز.. ونمتلك خبرات اللعب فى نهار رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الله السعيد قائد فريق الكرة بنادي بيراميدز إن مباراة نكانا الزامبي غدا مصيرية بالنسبة لبيراميدز ومشواره في كأس الكونفدرالية، واللاعبون يدركون جيدا ضرورة الفوز باللقاء والثلاث نقاط من أجل ضمان التأهل للدور ربع النهائي، خاصة بعد النتائج الأخيرة في البطولة والخسارة مرتين أمام الرجاء المغربي، ومن الضروري الفوز والعودة ببطاقة التأهل للدور ربع النهائي.

أضاف قائد بيراميدز في المؤتمر الصحفي بأن بيراميدز حضر إلى زامبيا من أجل الفوز والتأهل واللاعبون تعاهدوا على استعادة الانتصارات مرة أخرى والتعويض وحصد الثلاث نقاط المهمة في مشوار البطولة القارية، مشددا على أنه تحدث مع اللاعبين حول ضرورة العودة القوية، خاصة وأن بيراميدز فريق كبير ويضم مجموعة من أهم اللاعبين في الكرة المصرية ويجب أن تكون النتائج على جميع المستويات أفضل من الوضع الحالي.

شدد قائد بيراميدز، على أن الفريق سيعمل على تفادي مشكلة استقبال الأهداف في الدقائق الأخيرة من المباريات واللاعبون تعاهدوا على الفوز وأن تكون البداية من زامبيا أمام نكانا، وأن يحقق بيراميدز التأهل للدور ربع النهائي بالكونفدرالية.

تحدث عبد الله السعيد عن لعب المباراة في نهار رمضان مؤكدا أن بيراميدز يضم مجموعة كبيرة من النجوم الدوليين وأصحاب الخبرات الذين لعبوا في ظروف متشابهة وفي نهار رمضان وفي درجات حرارة أعلى من زامبيا، ولكن حاليا الطقس لطيف في ندولا واللاعبون بغض النظر عن أي شيء تعاهدوا على بذل أقصى جهد لديهم وتحقيق الانتصار والعودة بالنقاط الثلاث إلى القاهرة ومعهم بطاقة العبور لربع النهائي.

ويلتقي بيراميدز مع نكانا في زامبيا في الثالثة عصر غد الاربعاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية .