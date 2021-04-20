شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد: مواجهة نكانا مصيرية لبيراميدز.. ونمتلك خبرات اللعب فى نهار رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الله السعيد قائد فريق الكرة بنادي بيراميدز إن مباراة نكانا الزامبي غدا مصيرية بالنسبة لبيراميدز ومشواره في كأس الكونفدرالية، واللاعبون يدركون جيدا ضرورة الفوز باللقاء والثلاث نقاط من أجل ضمان التأهل للدور ربع النهائي، خاصة بعد النتائج الأخيرة في البطولة والخسارة مرتين أمام الرجاء المغربي، ومن الضروري الفوز والعودة ببطاقة التأهل للدور ربع النهائي.
أضاف قائد بيراميدز في المؤتمر الصحفي بأن بيراميدز حضر إلى زامبيا من أجل الفوز والتأهل واللاعبون تعاهدوا على استعادة الانتصارات مرة أخرى والتعويض وحصد الثلاث نقاط المهمة في مشوار البطولة القارية، مشددا على أنه تحدث مع اللاعبين حول ضرورة العودة القوية، خاصة وأن بيراميدز فريق كبير ويضم مجموعة من أهم اللاعبين في الكرة المصرية ويجب أن تكون النتائج على جميع المستويات أفضل من الوضع الحالي.
ويلتقي بيراميدز مع نكانا في زامبيا في الثالثة عصر غد الاربعاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية .