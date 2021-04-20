شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا: نكانا فريق قوى.. وبيراميدز هدفه التتويج بلقب الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدزإن مباراة نكانا مهمة للغاية في مشوار بيراميدز بالبطولة الكونفدرالية ولابد من الفوز بها وتحقيق نتيجة الفوز والعودة بالثلاث نقاط التي تضمن التأهل للدور ربع النهائي، خاصة وأن الفريق لديه هدف واحد وهو تحقيق اللقب والمنافسة على البطولة التي كان قريبا من لقبها في النسخة الأخيرة.
أضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي بأن فريق نكانا قوي وتغير كثيرا عن مباراة الجولة الأولى بالقاهرة والتي فاز بها بيراميدز بثلاثية نظيفة وحاليا أمامه فرصة للتأهل ويخوض المباراة على ملعبه وبالتالي لن تكون مواجهة سهلة على الإطلاق.
المدير الفني أوضح أن نكانا ليس لديه ما يخسره في المباراة وسيقاتل للفوز وعلينا تحقيق نتيجة جيدة ومدرب هذا الفريق مميز ولديه إمكانيات ولاعبين جيدين ونحن هنا للفوز وتقديم أفضل ما لدينا من أجل ضمان التأهل للدور التالي.
ويلتقي بيراميدز مع نكانا في زامبيا في الثالثة عصر غد الأربعاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية .