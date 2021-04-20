شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى يطمئن الجماهير على أيمن أشرف ويؤكد: تعلمنا من أخطائنا أمام كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن سامي قمصان مدرب عام الأهلي، جماهير القلعة الحمراء، على أيمن أشرف ظهير أيسر الفريق، والذي كان قد تعرض للإصابة في الدقائق الأخيرة بمباراة الزمالك بالدوري والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وقال قمصان في تصريحات لبرنامج "وان تو" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أيمن أشرف كانت لديه خشونة في الركبة وأعتقد أنها ستكون بسيطة وسيلحق بمباراة سموحة.

أضاف متحدثاً عن كواليس مباراة القمة: استعدينا بشكل جيد لمباراة القمة وعملنا بشكل مميز ذهنياَ ونفسياً ودخلنا المعسكر قبل اللقاء بيومين، وما قبل المباراة أهم كثيراً من المباراة نفسها، واللاعبين قدروا يلعبوا بشخصيتهم وكان لدينا 5 لاعبين يلعبون مباراة قمة لأول مرة.

واصل: ربنا كافئ علي لطفي في مباراة القمة على تركيزه في الفترة الماضية، وكذلك محمد شريف وبدر بانون كان أول مرة يلعب قمة، ومباراة الزمالك خطوة ولكن لدينا مباريات متلاحقة، وأغلقنا صفحة القمة للتركيز في مباراة سموحة.

أكمل: مباراة القمة دائماً يجب أن تقسمها إلى أجزاء، وعملت فترة مع كارتيرون بالأهلي وأعرف طريقة لعبه، ولعبنا معه في مباراة السوبر، وهو في المباريات الكبيرة يترك لك الاستحواذ ويعمل على المرتدات، وكان لدينا كثافة دفاعية ومنعنا الاندفاع الهجومي كما كان يحدث، واستطعنا أن نلعب بشكل أفضل.

واصل: يحسب للاعبي الأهلي أنهم واصلوا الضغط بعد هدف الزمالك وسجلوا هدف التقدم، وفي الشوط الثاني كانت هناك تغييرات مميزة للزمالك، والبعض يقيم الأداء الهجومي فقط، ولكننا في الشوط الثاني قدمنا أداء دفاعي مميز.

وعن تغيير ناصر ماهر قال قمصان: في مباريات الزمالك نضع سيناريوهات كثيرة، وقبل المباراة موسيماني تحدث مع ناصر أنه قد يدفع به في هذا المركز، وناصر من اللاعبين القادرين على منحك أفضلية الاستحواذ ولذلك تم الدفع به وناصر قدم أداء جيد.

واختتم متحدثاً عن ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا: الموسم الماضي نجحنا في التأهل على حساب صن داونز والوداد، ووصولك إلى ربع لنهائي يعني أنك ستواجه فرقاً مميزة، لا فرق بين أي منهم، ومباراة الزمالك منحتنا ثقة في أن نقدم أداء جيد أمام الفرق الكبيرة.