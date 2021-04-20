شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يغيب عن الزمالك فى مواجهة الإنتاج بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الإنتاج الحربى المقرر لها يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدوري، بسبب الإيقاف، لحصول اللاعب على ثلاث انذارات .

وتلقى محمود علاء ثلاث إنذارات خلال مشاركته مع فريقه فى مواجهات حرس الحدود وسيراميكا والأهلى، ليغيب عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الإنتاج الحربى.

ومن المقرر أن يعتمد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، بخدمات محمد عبد الغني فى خط الدفاع لتعويض غياب محمود علاء.

ويخطط كارتيرون لإجراء عدة تغييرات على تشكيل فريقه خلال المرحلة المقبلة، بعدما خسر القمة 121 أمام الأهلى بنتيجة 2 / 1.

ويرغب كارتيرون فى إعادة الروح والحماس لدى اللاعبين، عن طريق الاعتماد على بعض العناصر التى لم تحصل على فرصة المشاركة فى الفترة الأخيرة، والتى ستكون متعطشة للمشاركة والتعبير عن أنفسهم.

ومن المتوقع أن يبدأ كارتيرون فى الاعتماد على محمد عبد الشافى بدلاً من أحمد فتوح، ومنح الفرصة لمحمد عبد الغنى فى ظل إيقاف محمود علاء وهى الفرصة حتى يستعيد اللاعب تركيزه، كما سيعود أحمد سيد زيزو للتشكيل الأساسى، مع منح الفرصة تدريجيًا للعناصر التى ابتعدت عن المشاركة لفترة طويلة مثل محمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا، وأيمن حفنى.