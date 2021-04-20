شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني ينوي إستمرار الدفع بـ علي لطفي أمام سموحة رغم عودة الشناوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي استمرار الدفع بحارس مرمى الفريق علي لطفي فى مباراة سموحة غداً بالدوري رغم شفاء محمد الشناوي وتعافيه من كورونا.

وغاب الشناوي عن مبارة الأهلي والزمالك أول مس ، الأحد، في الدوري المصري التى فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف للإصابة بفيروس كورونا ، وشارك على لطفي في القمة وظهر فيها بشكل جيد للغاية بعدما أنقذ مرمامه من عدة فرص وتصدى لركلة جزاء.

ويرى موسيماني إنه من الأفضل إستمرار منح الفرصة لعلي لطفي تقدرياً له ولمنحه مزيداً من الثقة والمكافآة بعد الـالقفي مباراة القمة ، كما أن محمد الشناوي سيكون بحاجة لإستعادة لياقته الفنية والبدنية بعدماا غب عن التدريبات عدة أيام خلال إصابته بكورونا.

ويُعد محمد الشناوي أفضل حارس في الكرة المصرية ومن أفضل الحراس في أفريقيا. خلال الفترة الماضية

في وقت سابق ، قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك أن علي لطفي حارس مرمى الأهلي هو رجل المباراة من وجهة نظره، مؤكدًا أن الجهاز الفني لم يشكُ من الغيابات، ومسألة الإصابات تبقى أمرًا واقعًا، نتعامل معه، وجاهزون دائمًا لمواجهة هذه الظروف الصعبة، وأثق بشدة في جميع لاعبي فريقي.

وقال موسيماني إنه يكن كل تقدير للفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك، نافيًا وجود أي مشادة كلامية بينهما خلال أحداث اللقاء، وأضاف أن الأهلي نجح في التعامل مع ظروف الغيابات التي تعرض لها قبل المباراة ، بدليل أنه دفع بوليد سليمان في الجبهة اليسرى وأكرم توفيق في الجبهة اليمنى، من أجل التعامل مع أزمة الغيابات.