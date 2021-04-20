شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن قرعة منتخب مصر فى أولمبياد طوكيو قبل سحبها غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يترقب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، ما ستسفر عنه قرعة بطولة أولمبياد طوكيو والتى ستجرى غدا لتحديد موقف الفراعنة من البطولة الكبرى وعلى أساسها برنامج الاعداد وغيرها من الأمور.

س: أين ستجرى قرعة أولمبياد طوكيو 2021؟

ج: أعلن "فيفا" في وقت سابق، أن مراسم القرعة من المقرر أن تقام غدا الأربعاء 21 ابريل الجارى بتمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، وذلك في مقر الاتحاد الدولي فى زيورخ وسيتم بث القرعة عبر قناة "فيفا" على موقع "يوتيوب".

س: هل سيحضر مندوبو المنتخبات القرعة؟

ج: لا ن بناء على قرار الفيفا ستقام القرعة بنظام الأون لاين بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا، لذا لن يتم السماح لمندوبى المنتخبات بالحضور.

س: هل تم تحديد تصنيف المنتخبات قبل القرعة؟

ج: بالطبع أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، التصنيف النهائى للمنتخبات المشاركة وجاء كالتالى:

التصنيف الأول: اليابان (المستضيف) – البرازيل – الأرجنتين – كوريا الجنوبية

التصنيف الثاني: المكسيك – ألمانيا – الهندراوس - إسبانيا التصنيف الثالث: مصر – نيوزيلاندا – كوت ديفوار – جنوب إفريقيا التصنيف الرابع: أستراليا – السعودية – فرنسا – رومانيا

س: على أى أساس تم هذا التصنيف؟ س: على أى أساس تم هذا التصنيف؟ ج:وفقا للاتحاد الدولي فقد تم تقسيم المنتخبات الـ16 إلى 4 مستويات بحسب نتائجها في آخر 5 دورات أولمبية، مع منح نقاط إضافية لأبطال المنافسات القارية، ما يعني حصول مصر على نقاط إضافية بعد تتويجها بكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما في 2019.

س: هل هناك شروط معلنة للبطولة قبل سحب القرعة؟

ج: من شروط القرعة عدم وقوع منتخبين من قارة واحدة في مجموعة واحدة ، ما يعنى أن مصر ستقع مع فريق أوروبي وآخر آسيوي وثالث من أمريكا الشمالية أوالجنوبية.