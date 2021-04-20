زيدان: الأهلي تواصل معي في وقت غير مناسب.. وكان حلمي الانتقال إلى آسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق، أنه لم يدعي الإصابة في عهد الأمريكي برادلي، مدرب المنتخب السابق، لافتًا أنه في تلك الفترة كان لديه عرض من الصين وكان يدرس العرض مع مدير أعماله.

وأضاف زيدان في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" طلبت من برادلي السفر إلى ألمانيا لدراسة العرض، وكنت أخشى من الإصابة لو لعبت مباراة إفريقيا الوسطى، وبرادلي لم يصعد بعدها كأس العالم وأنا بعدها لم انضم لمنتخب مصر".

وتابع:" كنت حريص دائما على التواجد مع منتخب مصر، ولم أهرب من منتخب مصر واعتذرت فقط عن بطولة 2006 بعد الحديث مع يورجن كلوب والتشاور معه وقام بإقناعي بضرورة التواجد مع ماينز وقتها".

وأكمل:" توقيت احترافي في الدوري الإماراتي كان خطأ في السن الخطأ ولم أدرس هذه التجربة بشكل جيد، والنادي رفض علاجي رغم إصابته في احدى المباريات وتجاهلني لذلك قدمت شكوى إلى فيفا للحصول على كامل مستحقاتي".

وأوضح، أن تجربة الانتاج الحربي لم تنجح، ولم يكن ضمن طموحاته خوض تلك التجربة حين عاد إلى مصر، لافتًا أنه كان حلمه العودة من بوابة الأهلي أو الزمالك.

واستطرد:" ندمت على تجربة الإنتاج الحربي ولم ألعب سوى مباراتين وكان أفضل لي الاعتزال قبل خوض تلك التجربة".

وأشار إلى أن عدلي القيعي تواصل معه وكان لديه رغبة في تواجده مع الأهلي لكن التوقيت كان وقتها غير مناسب لذلك لم تكتمل المفاوضات".

وأتم:" آرسنال دائما كان حلمي وكان هناك مفاوضات مع النادي في عام 2010 بعد مباراة مصر وإنجلترا وبعد التسجيل في هذه المبارة والتسجيل مع فريقه في ألمانيا لكن المفاوضات لم يكتب النجاح".