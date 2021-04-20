بايرن ميونيخ في بيان رسمي: نرفض دوري السوبر الأوروبي.. ولن نشارك به

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أصدر نادي بايرن ميونيخ الألماني بيانًا رسميًا، أعلنه خلاله رفضه القاطع لفكرة إقامة بطولة جديدة بين أندية القارة الأوروبية تحت مسمى "دوري السوبر الأوروبي".

ونشر بايرن بيانًا مقتضبًا عبر موقعه الرسمي، أكد خلاله أن بايرن ميونيخ يتضامن مع أندية الدوري الألماني، لافتًا لعدم مشاركته في دوري السوبر الأوروبي.

وقال بايرن ميونيخ في بيانه: "

"بات لدى بايرن ميونيخ موقفاً واضحاً من دوري السوبر الأوروبي. قال الرئيس هربرت هاينر: "أعضاء ومشجعينا يرفضونه. بصفتنا بايرن، نتمنى وهدفنا أن تعيش الأندية الأوروبية المنافسة الرائعة والعاطفية وهي دوري الأبطال، وأن نطورها مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. البايرن يقول لا لدوري السوبر الأوروبي".

أكد الرئيس التنفيذي كارل هاينتس رومينيجه "بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أعلنها بوضوح، أن بايرن ميونيخ لن يشارك في دوري السوبر الأوروبي. يتضامن نادي بايرن ميونيخ مع البوندسليجا. لطالما كان من دواعي سرورنا أن نمثل ألمانيا في دوري الأبطال. نتذكر جميعًا باعتزاز فوزنا في دوري أبطال أوروبا 2020 في لشبونة، لا تنسى هذه اللحظة السعيدة. بالنسبة إلى بايرن ميونيخ، دوري أبطال أوروبا هو أفضل مسابقة للأندية في العالم".