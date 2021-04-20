اخبار الرياضه

مصدر يوضح لمصراوي.. موعد عودة نيدفيد لمران الأهلي الجماعي بعد غياب عامين

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر في النادي الأهلي أن كريم وليد "نيدفيد" لاعب وسط الفريق سيبدأ الانتظام في تدريبات الجماعية بداية من يوم الثلاثاء المقبل.

وقال المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي أن نيدفيد سيبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي بعد سبعةأيام.

وأضاف: "نيدفيد تخلص من رشح الركبة ويحتاج إلى ايام قليلة قبل النزول التدريجي للتدريبات الجماعية ويكون قرار مشاركته في المباريات بيد الجهاز الفني".

وتغيب كريم نيدفيد عن المشاركة في المباريات مع الأهلي أو المنتخب الأولمبي بسبب إصابته بقطع كامل في غضروف الركبة خلال مشاركته بالدوري في أبريل ٢٠١٩.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا