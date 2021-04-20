مصدر يوضح لمصراوي.. موعد عودة نيدفيد لمران الأهلي الجماعي بعد غياب عامين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر في النادي الأهلي أن كريم وليد "نيدفيد" لاعب وسط الفريق سيبدأ الانتظام في تدريبات الجماعية بداية من يوم الثلاثاء المقبل.

وقال المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي أن نيدفيد سيبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي بعد سبعةأيام.

وأضاف: "نيدفيد تخلص من رشح الركبة ويحتاج إلى ايام قليلة قبل النزول التدريجي للتدريبات الجماعية ويكون قرار مشاركته في المباريات بيد الجهاز الفني".

وتغيب كريم نيدفيد عن المشاركة في المباريات مع الأهلي أو المنتخب الأولمبي بسبب إصابته بقطع كامل في غضروف الركبة خلال مشاركته بالدوري في أبريل ٢٠١٩.