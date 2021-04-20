عبدالله السعيد: مواجهة نكانا مصيرية.. واللاعبون تعاهدوا على تحقيق الفوز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عبد الله السعيد قائ بيراميدز، أن مباراة نكانا الزامبي ستكون مصيرية بالنسبة للفريق ومشواره في كأس الكونفدرالية، لافتًا أن اللاعبون يدركون جيدا ضرورة الفوز باللقاء والثلاث نقاط من أجل ضمان التأهل للدور ربع النهائي.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نكانا رد ديفلز الزامبي، يوم الأربعاء المقبل، بالجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال السعيد خلال المؤتمر الصحفي، إن بيراميدز حضر إلى زامبيا من أجل الفوز والتأهل واللاعبون تعاهدوا على استعادة الانتصارات مرة أخرى والتعويض وحصد الثلاث نقاط المهمة في مشوار البطولة.

وأوضح أنه تحدث مع اللاعبين حول ضرورة العودة القوية، خاصة وأن بيراميدز فريق كبير ويضم مجموعة من أهم اللاعبين في الكرة المصرية ويجب أن تكون النتائج على جميع المستويات أفضل من الوضع الحالي.

وأشار إلى أن بيراميدز سيحاول تفادي مشكلة استقبال الأهداف في الدقائق الأخيرة من المباريات واللاعبون تعاهدوا على الفوز وأن تكون البداية من زامبيا وأن يحقق بيراميدز التأهل للدور ربع النهائي.

وعن لعب المباراة في نهار رمضان أكد السعيد أن بيراميدز يضم مجموعة كبيرة من النجوم الدوليين وأصحاب الخبرات الذين لعبوا في ظروف متشابهة وفي نهار رمضان وفي درجات حرارة أعلى من زامبيا واللعب في مثل هذه الأجواء ليس عائق.

وتابع:" الطقس لطيف في ندولا واللاعبون بغض النظر عن أي شيء تعاهدوا على بذل أقصى جهد لديهم وتحقيق الانتصار والعودة بالنقاط الثلاث إلى القاهرة ومعهم بطاقة العبور لربع النهائي".

ولم يعرف بيراميدز الفوز في آخر مباراتين بالكونفدرالية، حيث خسر ذهابًا وإيابًا أمام الرجاء المغربي.

ويأمل فريق بيراميدز في تحقيق الفوز أمام ناكانا الزامبي بملعبه، لتأكيد تأهله للدور ربع النهائي للكونفدرالية، حيث يحتل الفريق المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 6نقاط خلف الرجاء المغربي صاحب الصدارة برصيد 12 نقطة.