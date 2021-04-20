عبدالله السعيد: مواجهة نكانا مصيرية.. واللاعبون تعاهدوا على تحقيق الفوز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد عبد الله السعيد قائ بيراميدز، أن مباراة نكانا الزامبي ستكون مصيرية بالنسبة للفريق ومشواره في كأس الكونفدرالية، لافتًا أن اللاعبون يدركون جيدا ضرورة الفوز باللقاء والثلاث نقاط من أجل ضمان التأهل للدور ربع النهائي.
ويستعد بيراميدز لمواجهة نكانا رد ديفلز الزامبي، يوم الأربعاء المقبل، بالجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وقال السعيد خلال المؤتمر الصحفي، إن بيراميدز حضر إلى زامبيا من أجل الفوز والتأهل واللاعبون تعاهدوا على استعادة الانتصارات مرة أخرى والتعويض وحصد الثلاث نقاط المهمة في مشوار البطولة.
وأوضح أنه تحدث مع اللاعبين حول ضرورة العودة القوية، خاصة وأن بيراميدز فريق كبير ويضم مجموعة من أهم اللاعبين في الكرة المصرية ويجب أن تكون النتائج على جميع المستويات أفضل من الوضع الحالي.
وأشار إلى أن بيراميدز سيحاول تفادي مشكلة استقبال الأهداف في الدقائق الأخيرة من المباريات واللاعبون تعاهدوا على الفوز وأن تكون البداية من زامبيا وأن يحقق بيراميدز التأهل للدور ربع النهائي.
وعن لعب المباراة في نهار رمضان أكد السعيد أن بيراميدز يضم مجموعة كبيرة من النجوم الدوليين وأصحاب الخبرات الذين لعبوا في ظروف متشابهة وفي نهار رمضان وفي درجات حرارة أعلى من زامبيا واللعب في مثل هذه الأجواء ليس عائق.
وتابع:" الطقس لطيف في ندولا واللاعبون بغض النظر عن أي شيء تعاهدوا على بذل أقصى جهد لديهم وتحقيق الانتصار والعودة بالنقاط الثلاث إلى القاهرة ومعهم بطاقة العبور لربع النهائي".
ولم يعرف بيراميدز الفوز في آخر مباراتين بالكونفدرالية، حيث خسر ذهابًا وإيابًا أمام الرجاء المغربي.
ويأمل فريق بيراميدز في تحقيق الفوز أمام ناكانا الزامبي بملعبه، لتأكيد تأهله للدور ربع النهائي للكونفدرالية، حيث يحتل الفريق المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 6نقاط خلف الرجاء المغربي صاحب الصدارة برصيد 12 نقطة.