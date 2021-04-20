مدرب بيراميدز: هدفنا لقب الكونفدرالية.. ومواجهة نكانا صعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

شدد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز على أهمية تحقيق فريقه للفوز على نكانا الزامبي من أجل مواصلة المشوار في البطولة، لافتًا أن هدف فريق بيراميدز هو تحقيق اللقب والمنافسة على البطولة التي كان قريبا من لقبها في النسخة الأخيرة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نكانا رد ديفلز الزامبي، يوم الأربعاء المقبل، بالجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال أروابارينا خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، إن مواجهة نكانا ستكون صعبة للغاية كون الفريق الزامبي يبحث عن نقاط المباراة الثلاث لأن لديه فرصة في التأهل حيث يملك 6 نقاط وهو نفس رصيد بيراميدز.

وأوضح، أن الفريق الزامبي تغير كثيرا عن مباراة الجولة الأولى بالقاهرة والتي فاز بها بيراميدز بثلاثية نظيفة وحاليا أمامه فرصة للتأهل ويخوض المباراة على ملعبه.

وأشار مدرب بيراميدز إلى أن بيراميدز ونكانا يبحثان عن حصد الـ 3 نقاط لضمان التأهل إلى الدور المقبل من البطولة، لذلك ستكون المباراة صعبة على الفريقين.

ولم يعرف بيراميدز الفوز في آخر مباراتين بالكونفدرالية، حيث خسر ذهابًا وإيابًا أمام الرجاء المغربي.

ويأمل فريق بيراميدز في تحقيق الفوز أمام ناكانا الزامبي بملعبه، لتأكيد تأهله للدور ربع النهائي للكونفدرالية، حيث يحتل الفريق المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 6نقاط خلف الرجاء المغربي صاحب الصدارة برصيد 12 نقطة.