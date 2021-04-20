الزمالك: قمة اليد منحتنا بطولة أما القدم فهي مجرد مباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قال هشام إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك، إن مباريات الأهلي والزمالك في القدم والسلة واليد خلال الـ48 ساعة الماضية أثبتت الروح الرياضية بين القطبين.

وأوضح إبراهيم في تصريحات إذاعية للشباب والرياضة، أنه لا مقارنة بين مباراتي القدم واليد، بعد خسارة الزمالك مباراة قمة القدم بهدفين لهدف، فيما توج الأبيض ببطولة دوري اليد بعد الفوز بالمباراة الفاصلة.

وعلق: "مباراة القدم مجرد مباراة بـ3 نقاط، أما مباراة اليد فمنحت الزمالك لقب بطولة الدوري".

وعن موقف لاعبي الفريق الأول للقدم، أوضح نائب رئيس الزمالك: "فرجاني ساسي يرغب في التجديد للزمالك بنسبة كبيرة، مازلنا في مرحلة المفاوضات، أنا بنشرقي فلم يبلغني بأنه يريد الرحيل في يونيو".

وأكد: "لا نستطيع منع تبقي عروض للاعبين، ولكن تستطيع رفض تلك العروض، لم ولن أوافق على بيع اي لاعب دون موافقة الجهاز الفني للزمالك".

وعن قمة الشباب والعقوبات التي توقيعها على اللاعبين: "الزمالك ظلم في مباراة قمة الشباب، واعتمدنا فوز فريقنا باللقب".

وأكمل: "اتحاد الكرة اتخذ قراره بعقوبة إمام عاشور سريعا، لم نحصل على فرصة من الوقت للتحقيق في الأمر، اليوم التالي اجتمعت لجنة الانضباط واتخذت قراراتها بالعقوبة دون اجراء أي تحقيق مع اللاعبين".

واختتم: "من سرب الفيديو؟ هل يجوز للأهلي ان يسجل للاعبي الزمالك في غرفة الملابس؟"