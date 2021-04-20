رئيس يويفا يتهم أندية دوري سوبر أوروبا بخيانة الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

اتهم أليكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الأندية الـ12 التي شكلت بطولة دوري السوبر الأوروبي بنسيان تاريخ اللعبة وخيانة الجماهير.

وأعلن 12 ناديا من كبار أوروبا الموافقة على المشاركة في بطولة "سوبرليج" وهم (ليفربول، تشيلسي، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، توتنهام وأرسنال من إنجلترا، أتلتيكو مدريد، برشلونة وريال مدريد من إسبانيا وميلان، إنتر ميلان ويوفنتوس من إيطاليا).

وقال رئيس يويفا في كلمة مطولة في افتتاح كونجرس اليوم الثلاثاء: "الأنانية حلت محل التضامن، المال أصبح أهم من المجد، الطمع بات أهم من الولاء والأرباح أكثر أهمية من العاطفة".

وأضاف: "بالنسبة للبعض، أصبحت الجماهير مستهلكين وعملاء وأصبحت البطولات مجرد سلع".

وتابع: "كرة القدم هي ملك للجميع لأنها جزء من تراثنا، احترام التاريخ واحترام التقاليد والأخرين، أعتقد أن هذا يعني شيئا ما".

ورغم ذلك فإن سيفرين، الذي يستهدف بصفة خاصة ملاك الاندية الإنجليزية الستة، قال إن على الأندية أن يعلموا بأنهم ارتكبوا "خطأ فادحا" لكن هناك وقت لإصلاح هذا الخطأ، على حد تعبيره.