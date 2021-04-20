الحرب مستمرة.. الاتحاد الأوروبي يضع الخليفي ورومينيجيه في وجه المدفع

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، بشكلٍ رسمي تعيين ناصر الخليفي وكارل هاينز رومينيجيه كممثلين لاتحاد الأندية الأوروبية لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2024.

وبتلك الخطوة، صارت الأمور واضحة وهو ان باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ لن ينضما إلى دوري السوبر الأوروبي، المقترحة من قبل رئيس نادي ريال مدريد “فلورنتينو بيريز”.

وقرر ألكسندر شيفيرين وضع ناصر الخليفي ورومينيجيه في وجه المدفع بتعيين الثنائي في هذا المنصب، للتفاوض مع رئيس ريال مدريد ودوري السوبر الأوروبي “فلورنتينو بيريز” الذي رفض الاجتماع برئيس اليويفا بعد تصريحاته الأخيرة.

وتفاقمت الأزمة بين الاتحاد الأوروبي والأندية المؤسسة لبطولة دوري السوبر الأوروبي، بعدما خرج ألكسندر شيفيرين بتصريحات مثيرة أمس، والتي هاجم فيها رئيس نادي يوفنتوس “أندريا آنيلي” ووصفه بالكاذب، كما قلل من مانشستر يونايتد، قائلًا: “لا أعرف أين كانوا قبل السير أليكس فيرجسون”.

ويخطط ألكسندر شيفيرين إلى فتح باب المفاوضات مع فلورنتينو بيريز بشأن التراجع عن فكرة دوري السوبر الأوروبي، ولكن عن طريق ناصر الخليفي وكارل هاينز رومينيجيه، خاصة وان الثنائي تربطهم علاقة طيبة مع رئيس ريال مدريد.

وأشاد شيفيرين برئيس نادي باريس سان جيرمان أثناء مؤتمر إعلان توليه المنصب، قائلًا: “شكرًا لك من أعماق قلبي يا ناصر، لقد أظهرت أنك رجل عظيم تحترم كرة القدم وقيمتها”.

وأضاف “أشكر أيضًا كارل هاينز رومينيجه، سيكون رئيس رائع لرابطة الأندية الأوروبية، وكذلك رئيس ليون جان ميشيل أولاس الذي انضم لنا اليوم”.

واختتم: “تلك الأندية التي تعتقد أنها كبيرة ولا يمكن المساس بها اليوم يجب أن تتذكر من أين أتت. وعليهم أن يدركوا أنه إذا كانوا عمالقة أوروبيين اليوم، فإن ذلك يرجع جزئيًا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم”.