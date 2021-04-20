شكرا لقرائتكم خبر عن ممول دورى السوبر الأوروبي يعرض إنضمام نابولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة كورييري ديلو سبورت، الإيطالية، عن احتمالية زيادة عدد الأندية الإيطالية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي إلى 4 فرق.



وأسست مجموعة مكونة من 12 ناديا من كبار أوروبا، دوري السوبر، كبطولة منفصلة عن "يويفا".



وتضم مجموعة مؤسسي البطولة أندية، برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، يوفنتوس، ميلان، إنتر، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، تشيلسي، ليفربول، توتنهام، آرسنال".



ووفقا للصحيفة الإيطالية، عرض مصرف "jp morgan" الممول الرئيسي للبطولة الجديدة، نادي نابولي كمرشح جديد للانضمام لبطولة دوري السوبر الأوروبي.

وكان فلورنتينو بيريز، رئيس البطولة ورئيس ريال مدريد، قد اقترح فكرة انضمام نابولي، وقال، "لا يمكن أن نضم 50 فريقا، لكن هناك أندية مثل روما ونابولي وفرق أخرى يحق لها المشاركة، وسنقوم بدراسة الصيغة حتى يتمكنوا من التأهل".