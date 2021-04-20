شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زكي: كنا على قدر المسئولية.. ونهدي البطولة للجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب حسين زكي المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك عن سعادته بتتويج الفريق بلقب دوري المحترفين.

وكان الفريق قد حقق الفوز على الأهلي بنتيجة ١٨/١٧ ليتوج بلقب الدوري رقم ١٧ في تاريخه.

وقال زكي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي:”كل اللاعبين كانوا على قدر المسئولية، وكان لديهم الحافز على الفوز وقد تحقق”.

وأضاف زكي: “بطولة غالية علينا، جاءت بعد تعب ومجهود ، لقاء اليوم كنا الأفضل وكنا متماسكين لاخر لحظة”.

وتابع:”الجهاز الفني بذل مجهودا كبيرا وليس حسين زكي فقط، حسن يسري وباقي اعضاء الجهاز أصحاب فضل كبير في التتويج”.

واختتم زكي تصريحاته:”أهدي الفوز لجماهير الزمالك العظيمة المساندة دائما للفريق”.