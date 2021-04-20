شكرا لقرائتكم خبر عن حسن يسري: الزمالك مدرسة كرة اليد في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه حسن يسري مدرب فريق كرة اليد بالنادي الشكر للاعبيه بعد الفوز والتتويج بالبطولة، على حساب الأهلي مشددا على أنهم أبطال ويستحقون التتويج.

أضاف يسري: “كرة اليد مدرسة كبيرة داخل مدرسة الفن والهندسة هدفها الدائم التتويج والفوز بالبطولات”.

واختتم يسري: “مبروك لجماهير الزمالك العظيمة على وقوفها بجوار الفريق، وأهديهم هذه البطولة”.

كما حرص محمد رمضان هتلر لاعب الفريق الاول لكرة اليد بنادي الزمالك على تهنئة زملائه بالفريق بالفوز على الأهلي والتتويج ببطولة دوري اليد.

وقال هتلر في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك عقب انتهاء المباراة: “سعيد جدا بالفوز ببطولة الدوري اليوم، نستحق هذا التتويج عن جدارة واستحقاق”.

وأضاف: “كنت أتمنى أن أتواجد اليوم مع الفريق واشارك في المباراة، ولكن زملائي الذين خاضوا اللقاء كانوا على قدر المسؤولية”.

وتابع: ” نسعى لاسعاد جماهير الزمالك دائما ونعدهم بتحقيق البطولات خلال الفترة المقبلة، مؤكداً شكره الكبيرعلى مساندتهم للفريق وعلى مساندتي على المستوى الشخصي منذ تعرضي للإصابة وخضوعي لعملية جراحية”.

واختتم هتلر تصريحاته قائلا: “هدفنا الأول والدائم هو إسعاد جماهير نادي الزمالك، فهم يستحقون كل شيء جميل”.

وغاب هتلر عن مباريات الزمالك خلال الفترة الماضية بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الصدرية خلال مشاركته في لقاء الزمالك والجيش ببطولة الدوري، حيث أجرى عملية جراحية ناجحة تحت إشراف خبير فرنسي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على الأهلي بنتيجة 18 – 17 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، باللقاء الفاصل للبطولة ليتوج بلقب الدورى للمرة الـ17 في تاريخه.