شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب شباب السلة بالزمالك: التتويج على حساب الأهلي مستحق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شعبان عبدالوهاب بينو المدرب العام لفريق 20 عاما لكرة السلة بالزمالك أن جميع لاعبي الفريق رجالة وعلى قدر كبير من المسئولية وقد وعدوه بالبطولة والفوز على الأهلي وقد أوفوا بالوعد على الرغم من صعوبة مهمة الزمالك في هذه المباراة.

أضاف عبدالوهاب: “فريق الشباب لا يعرف المستحيل وهم مستقبل النادي، ويضم الفريق عناصر مميزة قد تم تصعيدهم اللدرجة الأولى ويشاركون معه بصفة أساسية هذا الموسم”.

وأوضح بينو أن الفوز على الأهلي أكسب اللاعبين الثقة في أنفسهم من جديد ، لأننا دائما نسحق الأهلي فكان لابد من المكسب هذه المرة للعودة الى منصات التتويج من جديد لان هذا هو المكان الحقيقي لنادينا الحبيب.

وتوج فريق كرة السلة بنادي الزمالك تحت 20 عاما بالمركز الأول والميدالية الذهبية عقب الفوز على الأهلي بنتيجة 78 – 69 بالمباراة الأخيرة والفاصلة لتحديد البطل التي جمعت بين الفريقين الاثنين بملاعب نادي الشرقية للدخان، ضمن منافسات الدور النهائي لبطولة الجمهورية.