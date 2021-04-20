رانييري: دوري السوبر الاوروبي سيء للغاية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

تحدث المدرب الايطالي المخضرم، ​كلاوديو رانييري​ عقب اعتراضات كبيرة موجهة ضد الاندية الكبيرة التي قررت اطلاق مسابقة كرة قدم اوروبية جديدة تحت اسم ​دوري السوبر الاوروبي​ لتكون بديلة عن دوري ابطال اوروبا.



وقال كلاوديو رانييري:" إنه لأمر محزن بالنسبة لي، دوري السوبر الاوروبي سيء للغاية وآمل أن يوقفهم الاتحاد الأوروبي، كانت قصة ليستر شيئًا مميزًا ومع هذه البطولة سنفقد هذه القصص، الأمر لا يتعلق بكرة القدم فقط، أتذكر ذلك الشعور، الشعور الذي جعل الهنود يحتفلون مع الإنكليز بتحقيق لقب الدوري.