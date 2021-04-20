الخليفي يكشف عن موقفه من دوري السوبر الاوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

أعلن ناصر ​الخليفي​، رئيس نادي باريس سان جيرمان، عن موقفه تجاه بطولة دوري السوبر الأوروبي.



وأصدر الخليفي بيانا بعد إعادة انتخابه في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قال فيه:" أي اقتراحات دون دعم ​اليويفا​ لن تساعد كرة القدم".

وأضاف:" نحن نثق أن أي اقتراح دون دعم اليويفا، لن يحل الأزمات التي تواجه مجتمع كرة القدم، لكنها في المقابل تكون مدفوعة بمصالح شخصية".

وأوضح:" باريس سان جيرمان سيواصل العمل مع اليويفا".

وفي تصريح عبر قناةRMC،واصل:" بي إس جي يؤمن إيمانا راسخا بأن كرة القدم هي رياضة للجميع".