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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخليفي يكشف عن موقفه من دوري السوبر الاوروبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021
أعلن ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، عن موقفه تجاه بطولة دوري السوبر الأوروبي.
وأصدر الخليفي بيانا بعد إعادة انتخابه في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قال فيه:" أي اقتراحات دون دعم اليويفا لن تساعد كرة القدم".
وأضاف:" نحن نثق أن أي اقتراح دون دعم اليويفا، لن يحل الأزمات التي تواجه مجتمع كرة القدم، لكنها في المقابل تكون مدفوعة بمصالح شخصية".
وأوضح:" باريس سان جيرمان سيواصل العمل مع اليويفا".
وفي تصريح عبر قناةRMC،واصل:" بي إس جي يؤمن إيمانا راسخا بأن كرة القدم هي رياضة للجميع".