غازيديس: دوري السوبر الاوروبي سيكون مرجعًا للكثير من مشجعي كرة القدم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

تحدث المدير التنفيذي لنادي ​ميلان​ الايطالي، ​ايفان غازيديس​ عن سعادة ادارة الروسونيرو لانهم أحد الأندية الأوروبية الرئيسية الـ 12 والمؤسسة ل​دوري السوبر الاوروبي​، مؤكداً أن الهدف من البطولة هو إنشاء منافسة تضم افضل الفرق بشكل مستمر مما يحسن من جودة كرة القدم الأوروبية.



وقال غازيديس:" نحن على ثقة من أن هذه المسابقة الجديدة المكونة من 20 فريقًا ستكون مرجعًا للكثير من مشجعي كرة القدم حول العالم وستمثل بداية مرحلة جديد مثيرة في عالم كرة القدم".

واضاف غازيديس:" كرة القدم مرت مؤخرًا بفترة من عدم الأستقرار المالي، التي أزدادت بسبب الوباء لكن دوري السوبر الاوروبي سوف توفر قيمة ودعمًا لعالم كرة القدم بأكمله مع زيادة الموارد المالية، هذا وقت مثير بالنسبة للنادي، وللجماهير ولكرة القدم الأوروبية".