هندرسون يدعو قادة الفرق الإنكليزية إلى إجتماع طارئ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

أفادت تقارير صحفية أن قائد فريق ليفربول جوردان ​هندرسون​ دعا إلى اجتماع طارئ لقادة الفرق الإنكليزية لمناقشة موضوع ​دوري السوبر الأوروبي​ المستجد.



ومن المقرر أن يتولى الدولي الإنكليزي هندرسون، الذي يعد ناديه أحد الفرق الإنكليزية الستة التي اشتركت في المسابقة، ردود اللاعبين للخطط التي هزت كرة القدم.

وفي السياق، وردت تقارير من المجلة الألمانية BILD يوم الثلاثاء تفيد بأن نادي ليفربول يشعر بـ "شكوك متزايدة" بشأن مشروع دوري السوبر الأوروبي بسبب مقدار الغضب من المشجعين على المقترحات.