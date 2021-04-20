ايمري: إنها حرب من أجل السيطرة على كرة القدم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

وصف مدرب ​أرسنال​ السابق أوناي ​إيمري​ ما يحدث بأنه "حرب من أجل السيطرة على كرة القدم"، التي تهدد بالانفجار بعد الكشف عن ​دوري السوبر الأوروبي​ الجديد، وأصر على أن الاقتراح "محفوف بالمخاطر" ويمكن أن يزيل "جوهر" اللعبة.



وقال إيمري: "هذه حرب للسيطرة على كرة القدم. الأندية تمردت على سيطرة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. موقفي من حيث المبدأ هو أنني ضدها. إنها مخاطرة كبيرة لكرة القدم وجوهرها".

يُذكر أن أرسنال بين الأندية 12 التي انضمت إلى دوري السوبر الأوروبي.