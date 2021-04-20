قلق في اروقة ميلان بسبب ابراهيموفيتش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

أثار الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ​ميلان​ الايطالي، حالة من القلق داخل صفوف الفريق، وذلك قبل مواجهة ​ساسولو​ ضمن الجولة 32 من الدوري الإيطالي.



وقال ستيفانو بيولي مدرب الفريق في المؤتمر الصحفي:" ساسولو خصم مختلف عن جنوى، هم يجهزون لهذه المباريات بشكل جيد، ويجب أن نكون جاهزين للمهمة".

واضاف:" لدينا بعض المشكلات غدا، حيث واجه الرباعي إبراهيموفيتش وثيو هيرنانديز وهاكان كالهانوغلو وإسماعيل بن ناصر بعض المشكلات في التدريب، لذلك سنقوم بتقييمهم غداً".

وأتم:" لا يزال رومانيولو غير لائق بنسبة 100%، وقام ماندزوكيتش بعمل جيد، لا يمكنه اللعب لمدة 90 دقيقة، لكنني سأعتمد عليه".