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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قلق في اروقة ميلان بسبب ابراهيموفيتش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021
أثار الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الايطالي، حالة من القلق داخل صفوف الفريق، وذلك قبل مواجهة ساسولو ضمن الجولة 32 من الدوري الإيطالي.
وقال ستيفانو بيولي مدرب الفريق في المؤتمر الصحفي:" ساسولو خصم مختلف عن جنوى، هم يجهزون لهذه المباريات بشكل جيد، ويجب أن نكون جاهزين للمهمة".
واضاف:" لدينا بعض المشكلات غدا، حيث واجه الرباعي إبراهيموفيتش وثيو هيرنانديز وهاكان كالهانوغلو وإسماعيل بن ناصر بعض المشكلات في التدريب، لذلك سنقوم بتقييمهم غداً".
وأتم:" لا يزال رومانيولو غير لائق بنسبة 100%، وقام ماندزوكيتش بعمل جيد، لا يمكنه اللعب لمدة 90 دقيقة، لكنني سأعتمد عليه".