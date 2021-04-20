رئيس وزراء البرتغال ينضم لمعارضي دوري السوبر الاوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

انضم ​رئيس الوزراء البرتغالي​، أنطونيو ​كوستا​ إلى موجة رفض الكرة البرتغالية لدوري السوبر الأوروبي الي روج لها رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو ​بيريز​.



وقال كوستا عبر حسابه على (تويتر) إن اقتراح إقامة دوري أوروبي خارج الاتحاد القاري للعبة (اليويفا) بمشاركة 20 فريقا فقط (15 منهم بشكل دائم) يجب رفضه دون أي تردد".

وأضاف:" مبادئ التضامن وتقدير النتائج الرياضية والاستحقاق لا يمكن بيعها".

ويتماشى موقف كوستا مع موقف رئيس رابطة الدوري البرتغالي، بيدرو بروينسا، الذي عارض المشروع بشكل "واضح".