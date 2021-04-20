- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس وزراء البرتغال ينضم لمعارضي دوري السوبر الاوروبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021
انضم رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا إلى موجة رفض الكرة البرتغالية لدوري السوبر الأوروبي الي روج لها رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز.
وقال كوستا عبر حسابه على (تويتر) إن اقتراح إقامة دوري أوروبي خارج الاتحاد القاري للعبة (اليويفا) بمشاركة 20 فريقا فقط (15 منهم بشكل دائم) يجب رفضه دون أي تردد".
وأضاف:" مبادئ التضامن وتقدير النتائج الرياضية والاستحقاق لا يمكن بيعها".
ويتماشى موقف كوستا مع موقف رئيس رابطة الدوري البرتغالي، بيدرو بروينسا، الذي عارض المشروع بشكل "واضح".