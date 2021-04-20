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رئيس وزراء البرتغال ينضم لمعارضي دوري السوبر الاوروبي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

انضم ​رئيس الوزراء البرتغالي​، أنطونيو ​كوستا​ إلى موجة رفض الكرة البرتغالية لدوري السوبر الأوروبي الي روج لها رئيس نادي ، فلورنتينو ​بيريز​.

وقال كوستا عبر حسابه على (تويتر) إن اقتراح إقامة دوري أوروبي خارج الاتحاد القاري للعبة (اليويفا) بمشاركة 20 فريقا فقط (15 منهم بشكل دائم) يجب رفضه دون أي تردد".

وأضاف:" مبادئ التضامن وتقدير النتائج والاستحقاق لا يمكن بيعها".

ويتماشى موقف كوستا مع موقف رئيس رابطة الدوري البرتغالي، بيدرو بروينسا، الذي عارض المشروع بشكل "واضح".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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