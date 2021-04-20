شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الفعاليات الرياضية الرمضانية لشرطة الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجه العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، بالتهنئة للعاملين كافة في القيادة العامة وإلى الفرق المشاركة بالفعاليات الرياضية التي تقام سنوياً بمناسبة شهر رمضان المبارك، حاثاً اللاعبين على أن تكون الروح الرياضية هي العامل المشترك والدافع الأساسي والمحرك الأول لخوض المباريات والمنافسات فيما بينهم، للخروج في نهاية تلك الفعالية بالشكل الذي يليق بشرطة الشارقة.

جاء ذلك خلال افتتاح الفعاليات الرياضية الرمضانية لشرطة الشارقة في دورتها 28، الإثنين في نادي الضباط، بمشاركة الفرق الرياضية من الإدارات كافة التابعة لها، والتي ينظمها قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة الشارقة، وفق التدابير الوقائية والإجراءات الإحترازية مع الأخذ بعين الإعتبار مسافة الأمان الكافية، للحفاظ على سلامة اللاعبين.

حضر حفل الافتتاح العميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد أحمد السركال مدير عام العمليات الشرطية، والمقدم ماجد العسم مدير إدارة مكافحة المخدرات وعدد من رؤساء الأقسام والضباط وصف الضباط والأفراد في شرطة الشارقة من مشجعي الألعاب الرياضية.

وشهد يوم الافتتاح 4 مباريات لكرة القدم، وفاز فريق الإدارة العامة لأكاديمية العلوم الشرطية على فريق الإدارة العامة للحرس الأميري 3-2، وفاز فريق إدارة مكافحة المخدرات على فريق مكتب القائد العام 6-4، وفاز فريق إدارة العمليات على فريق إدارة المرور والدوريات 2-0، وشهدت مواجهة فريقي إدارة شرطة المنطقة الشرقية وإدارة شرطة المنطقة الوسطى أكبر عدد من الأهداف في أول أيام الدورة الرمضانية وانتهت بفوز إدارة شرطة المنطقة الشرقية 6-0

وفي كرة الطائرة، شهدت المباراة الافتتاحية للمجموعة الأولى فوز فريق الإدارة العامة للعمليات الشرطية على فريق مكتب نائب القائد بشوطين مقابل لاشيء، وفي المجموعة الثانية فاز فريق إدارة شرطة المنطقة الشرقية على فريق الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة بشوطين مقابل لاشيء أيضاً.