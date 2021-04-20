شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين الموارد البشرية لحكومة دبي والنادي البحري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مذكرة تفاهم بشأن وضع إطار عام للتعاون وتبادل المعرفة في مجال الموارد البشرية وتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتعليم وبرامج إعداد وتأهيل الكفاءات من مختلف الفئات الوظيفية.

جرى توقيع المذكرة في احتفال مبسط عبر تقنية الاتصال المرئي حيث قام بالتوقيع كل من عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومحمد عبدالله عبد الله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وأعرب عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عن سعادتهم الكبيرة بتوقيع المذكرة وفتح آفاق التعاون مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والذي يمثل أحد أهم الصروح الرياضية المتميزة في الدولة عبر مسيرته الرائدة وجهوده القائمة منذ تأسيسه عام 1988 حيث أسهم بشكل واضح في تطوير وصقل مهارات الشباب وتوفير بيئة آمنة لممارسة هوايتهم فضلاً عن دوره المحوري في تطوير رياضات الآباء والأجداد والمتمثلة في سباقات المحامل والقوارب التراثية.

وأكد الفلاسي حرص الدائرة على التعاون المثمر البناء مع جميع دوائر حكومة دبي ومؤسساتها ومن بينها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الجهة الحكومية المسؤولة عن الرياضات البحرية في الإمارة والذي يهدف إلى تطوير أنظمته في مجال إدارة الموارد البشرية من خلال الاستفادة من الخبرات ومد جسور التعاون والتكامل وضمان الفرص المناسبة لإكساب الموظفين والعاملين التأهيل المناسب وتصميم البرامج الإدارية المختلفة وفق الآلية المتبعة في الأنظمة والسياسات والأدلة الاسترشادية.

وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن توقيع هذه المذكرة يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة وتنفيذاً لتوجيهات المسؤولين وجهود مجلس إدارة النادي المتصلة من أجل تطوير العمل في المنظومة الإدارية بما يضمن مواكبة كافة المستجدات والالتزام بالمعايير الحديثة بما يتوافق مع توجهات الخطة الاستراتيجية المستحدثة للنادي.

ووجه المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشكر الجزيل إلى عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وفريق الدائرة على الجهود والتعاون الكبير الذي أثمر عن توقيع هذه المذكرة والتي بلا شك سيكون لها مردود على النادي في المستقبل خاصة في مجال تأهيل الكوادر البشرية وصقلها وتنظيم العمل في النادي ليواصل دوره الريادي كأحد الصروح الرياضية البارزة في الإمارات وفي المنطقة العربية بأثرها في مجال الرياضات البحرية والتي يعتبر أحد مؤسسيها الأوائل.