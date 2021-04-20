رمضان صبحي يرد على أنباء رحيله عن بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-مراسل الخليج 365:

رد رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز على أنباء رحيله عن فريقه بعد المشاركة في بطولة أولمبياد طوكيو 2020 والمقرر انطلاقها في الثالث والعشرين من شهر يوليو المقبل وتستمر حتى الثامن من أغسطس.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، أكد صبحي أنه ليس مندهشا مما تم تداوله من أنباء تشير إلى نيته في الرحيل عن ناديه، مؤكدا أن الفكرة ليست مطروحة سواء في الوقت الحالي أو المستقبل القريب.

وأضاف صبحي أن تركيزه حاليا هو بذل أقصى مجهود مع الفريق للوصول لأبعد نقطة في جميع البطولات التي يشارك بها.

وكان مصدر داخل نادي بيراميدز، قد أكد في تصريحات ليلا كورة أن النادي ليس لديه مانع في بيع رمضان صبحي لاعب الفريق عقب دورة الألعاب الأوليمبية الصيف المُقبل بطوكيو.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إن رمضان صرح للمقربين منه داخل الفريق أنه اتفق مع الإدارة على ذلك منذ فترة قصيرة.