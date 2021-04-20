مصدر بالأهلي: أيمن أشرف لا يعاني من الإجهاد.. ومشاركته قرار موسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن أيمن أشرف ظهير أيسر الفريق الأحمر لا يعاني من الإجهاد، مضيفًا أن قرار مشاركته ضد سموحة بيد بيتسو موسيماني مدرب الفريق.

واشتكى أيمن اشرف من بعض الآلام خلال مشاركته في مباراة الزمالك بالقمة والتي فاز بها الأهلي بنتيجة 2-1.

وخلال تصريحات خاصة ليلا كورة، قال المصدر: "موسيماني سيحسم موقف أيمن أشرف مساء اليوم الثلاثاء من خوض مواجهة سموحة".

وأضاف: "من قال أن أيمن أشرف يعاني من إجهاد في العضلة الخلفية؟!.. هذا الأمر غير صحيح علي الإطلاق".

وأوضح:" أيمن أشرف يمكنه المشاركة أمام سموحة ولكن القرار في يد موسيماني خاصة أن اللاعب يحتاج لراحة أطول ما بين المباريات لحين إتمام عملية الحقن".

وتابع:" أيمن أشرف يعاني من خشونة زائدة في الركبة ويحتاج إلي الحقن في تلك المنطقة ولكن سيتم تأجيل موقفه إلي حين وجود بدائل خاصة أنها لا تؤثر علي حالته ولكنه لا يستطيع اللعب المتتالي للمباريات".

وأتم: "إذا تم حقن اللاعب في منطقة الركبة سيحتاج للغياب لفترة قد تصل أسبوع لذا سيتم تأجيل الأمر لحين عودة محمود وحيد أو علي معلول".

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة سموحة مساء غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.