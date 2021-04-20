الامارات | لاعبو ليفربول ومدربهم يعارضون "دوري السوبر" وعلموا به من وسائل الإعلام

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو ليفربول ومدربهم يعارضون "دوري السوبر" وعلموا به من وسائل الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف قائد فريق ليفربول، جيمس ميلنر أن لاعبي الفريق، وكذلك الجهاز الفني لم يكونوا على علم مسبق بمشروع "دوري السوبر"، وأنهم تفاجأوا بمشاركة ناديهم في تأسيس الدوري المنشق عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من خلال وسائل الإعلام. وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مدرب ليفربول، يورغن كلوب أكد الامر نفسه، وأن الجميع باستثناء الإدارة في ليفربول، مجمعين على معارضة هذا الدوري.

وقال إن الدوري الجديد ينسف فكرة المنافسة بين الاندية، ويجعلها حكرا في يد أقلية فقط، رافضا التعليق على مشاركة ناديه في تأسيس المشروع، إلى جانب كبرى أندية أوروبا، وخمسة أندية إنجليزية أيضا.



وقال ميلنر بعد التعادل مع ليدز 1-1 بالدوري الانجليزي الممتاز أمس: شخصيا، لا أحب هذا المشروع، وأتمنى أن لا يحدث. وقال إن إطلاق المشروع قبل يوم من مباراتهم أصابهم بالارتباط، لكنه شدد على معارضة زملائه ومدربه لفكرة المشروع. وألمح إلى أن اللاعبين منشغلون حاليا بإنهاء الدوري المحلي في مركز مؤهل لدوري الأبطال، وأن فكرة المعارضة العلنية لمشاركة ناديهم في الدوري السوبر ليس وقتها حاليا.

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