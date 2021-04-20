شكرا لقرائتكم خبر عن زمالك 2003 يهزم الطلائع في بطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد ٢٠٠٣ ، على طلائع الجيش بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف ، وذلك في إطار اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأخير ، بالجولة العاشرة من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية.

احرز أهداف الزمالك: علي ياسر ، محيي جمعة ، فارس مصطفى ، وماجد هاني .

ويقود الفريق أحمد عبدالرؤوف مديرا فنيا ، ويساعده عامر صبري مدربا عاما وحسام أسامة مساعدا ، ومحمد عبد الرحيم “ميشو” مديرا اداريا للفريق ، ومدرب حراس ايمن الطويل ، وخالد عبد الرسول علاج طبيعي.

وبهذا الفوز رفع الفريق رصيده إلى ٢٠ نقطة في صدارة ترتيب البطولة.