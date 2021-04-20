شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه سبورتينج في دوري كرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي بنظيره سبورتينج، في ثالث مواجهات الفريقين ضمن الدور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الثلاثء، في التاسعة والنصف مساءً على صالة سبورتنج بالإسكندرية، ويسعى الفريقان لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز.

وكان سبورتنج قد حقق الفوز في المباراة الأولى قبل أن ينجح الأهلي في الفوز بالمباراة الثانية من المرحلة التي تقام بنظام best of 5

ويعقد أشرف توفيق المدير الفني لفريق سلة الأهلي محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق المباراة لمراجعة خطة اللعب والتأكيد على المهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.