شكرا لقرائتكم خبر عن إيفرتون: 6 أندية تلطخ سمعة الدوري وتعمل من أجل مصالحها الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر نادي إيفرتون الإنجليزي بيانًا رسميًا أوضح فيه الاستياء من الأندية الإنجليزية الستة التي ستشارك في بطولة دوري السوبر الأوروبي المستحدثة.

وكان مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال وتوتنام وليفربول قد أعلنوا مشاركتهم في دوري السوبر الأوروبي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي إيفرتون على موقع التواصل الإجتماعي تويتر البيان وجاء كالتالي:

«يشعر إيفرتون بالحزن وخيبة الأمل لرؤية مقترحات الدوري الانفصالي المدفوعة من الأندية الستة.

ستة أندية تعمل بالكامل من أجل مصالحها الخاصة.

ستة أندية تلطخ سمعة الدوري واللعبة.

ستة أندية تختار عدم احترام كل نادٍ آخر يجلسون معه على طاولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ستة أندية تعتبر أمرًا مفروغًا منه وحتى أنها تخون غالبية مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء البلاد وخارجها.

في هذا الوقت من الأزمة الوطنية والدولية يجب أن تعمل الأندية معا بشكل تعاوني مع المثل العليا للعبة وداعميها في المقام الأول.

بدلاً من ذلك، كانت هذه الأندية تتآمر سرًا للانفصال عن هرم كرة القدم الذي خدمها بشكل جيد.

وفي هذا الهرم يحيي إيفرتون كل نادٍ، سواء كان ليستر سيتي أو أكرينجتون ستانلي أو جيلينجام أو لينكولن سيتي أو موركامب أو ساوثيند يونايتد أو نوتس كاونتي، وبقية الأندية الذين قاموا بإثراء حياة مشجعيهم طوال تاريخ اللعبة.

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يبدو أن "الأندية السوبر" الذين نصبوا أنفسهم عازمين على حرمان المشجعين عبر اللعبة من خلال وضع الهيكل الذي يدعم اللعبة التي نحبها تحت التهديد.

رد الفعل العنيف مفهوم ومستحق ويجب الاستماع إليه.

هذه الغطرسة غير المعقولة ليست مرغوبة في أي مكان في كرة القدم خارج الأندية التي صاغت هذه الخطة.

نيابة عن كل شخص مرتبط بإيفرتون، نطلب بكل احترام أن يتم سحب المقترحات على الفور وأن تنتهي الآن الاجتماعات الخاصة والممارسات التخريبية التي أوصلت لعبتنا الجميلة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق من حيث الثقة.

أخيرًا، نطلب من مالكي ورؤساء وأعضاء مجلس إدارة الأندية الستة أن يتذكروا المكانة المتميزة التي يشغلونها، ليس فقط كأوصياء على أنديتهم ولكن أيضا كأوصياء على اللعبة، يجب أن تؤخذ المسؤولية التي يتحملونها على محمل الجد.

نحثهم جميعا على التفكير في ما يرغبون في أن يكون إرثهم.»