شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يعلن تعيين راين ماسون مديرًا فنيًا خلفًا لجوزيه مورينيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن توتنهام الإنجليزي تعيين راين ماسون، مديرا فنيا للفريق بشكل مؤقت لنهاية الموسم، خلفًا للمدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو والذي تمت إقالته.

وأضاف النادي في بيان رسمي أن كل من كريس باول ونايجل جيبس سيعاونان المدرب البالغ 29 عاما، بالإضافة إلى مايكل فورم كمدرب للحراس وليدلي كينج كمدرب مساعد أول.

وقال دانييل ليفي رئيس النادي: «لدينا إيمان كبير في التشكيل المليء باللاعبين الموهوبين، لدينا نهائي كأس و6 مباريات في الدوري الإنجليزي، ونركز كل طاقتنا على إنهاء الموسم بقوة».

وتتبقى 6 مباريات للديوك في الدوري الإنجليزي أمام ساوثامبتون وشيفيلد يونايتد وليدز وولفرهامبتون وأستون فيلا وليستر سيتي.

ولعب ماسون للفريق الأول بين 2008 و2016 خرج خلالها للإعارات وصلت إلى 8 مرات لأندية ويفيل تاون ودونكستر روفرز وميلوال ولوريان وسويندون تاون.

وفي 2016 انضم لصفوف هال سيتي الإنجليزي، وبعد عام تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الرأس بكسر في الجمجمة أثناء التحام هوائي مع جاري كاهيل مدافع تشيلسي حينها، ثم أعلن اعتزاله في 2018.

وفي 2019 أصبح مديرا فنيا لفريق الشباب تحت 19 عاما للفريق الإنجليزي، والآن تولى المهمة خلفا لجوزيه مورينيو بشكل مؤقت.