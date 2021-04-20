شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: صرف مكافأة لأبطال كرة اليد وتكريم خاص للفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك بالمستوى الذي ظهر عليه فريق كرة اليد خلال مواجهة أمس أمام النادي الأهلي والتتويج ببطولة الدوري.

وقال إبراهيم في تصريحاته: «سعداء بتحقيق فريق اليد بطولة الدوري عن استحقاق بعد الفوز على الأهلي في مباراة قوية»

وتابع: «سيتم صرف مكافأة إجادة فورية للفريق بعد الأداء الكبير طوال الموسم والتتويج ببطولة الدوري بالإضافة إلى تكرم خاص للاعبين»

وأضاف: «نشكر الجهاز الفني واللاعبين على المجهود الكبير المبذول طوال الموسم» مشيراً إلى أن نتيجة الجهد والعطاء ظهرت بالفوز على الأهلي والتتويج ببطولة الدوري

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واختتم المستشار تصريحاته قائلاً: «نبارك لكل جماهير نادي الزمالك العظيمة في كل مكان على التتويج ببطولة دوري اليد، فهم يستحقون الفرحة والسعادة على دعمهم المتواصل لكل الفرق الرياضية بالنادي»

وكان الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الزمالك قد فاز على غريمه التقليدي النادي الأهلي، في المباراة التي جمعتهما أمس على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأنهى فريق الزمالك المباراة لصالحه بنتيجة (18-17) ليتوج بلقب البطولة للمرة الـ17 في تاريخه.