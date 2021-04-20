شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اليويفا يطالب الستة الكبار في إنجلترا بالتفكير مجددا من سايمون إيفانز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الثلاثاء إن الأندية "الستة الكبار" في الدوري الإنجليزي الممتاز ارتكبت "خطأ كبيرا" بالإعلان عن الانضمام لدوري السوبر الأوروبي، وحثهم على التفكير مجددا في الأمر.

وانتقد المسؤول السلوفيني خلال حديثه في اجتماع اليويفا سلوك ملاك الأندية واعتبر أن رؤيتهم للعبة مثل "المنتج" والجماهير مثل "المستهلك" لكنه تحدث بعد ذلك بشكل مباشر عن الأندية الإنجليزية.

وقال تشيفرين "أود توجيه حديثي إلى ملاك الأندية الإنجليزية. يا رجال لقد ارتكبتم خطأ كبيرا. "سيقول البعض إنه جشع، ويقول آخرون إنه ازدراء أو غطرسة أو جهل تام بثقافة كرة القدم الإنجليزية، لكن في الواقع هذا لا يهم. "ما يهم هنا أنه لا يزال يتبقى من الوقت لتغيير موقفكم. يرتكب الجميع الأخطاء. تستحق الجماهير الإنجليزية منكم إصلاح الخطأ. إنهم يستحقون الاحترام".

وأعلنت ستة أندية إنجليزية المشاركة في تأسيس دوري السوبر هي مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي وأرسنال إلى جانب ثلاثة أندية من إسبانيا وثلاثة أندية من إيطاليا.