شكرا لقرائتكم خبر عن «تنس الفجيرة» ينظم بطولة السباحة الرمضانية الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

ينظم نادي الفجيرة للتنس بالتعاون مع ترايثون الفجيرة بطولة السباحة الرمضانية الأولى يوم الخميس القادم برعاية كريمة من الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لكمال الأجسام والقوة البدنية، وبمشاركة أكثر من 50 سباحاً وسباحة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، حيث يسمح لكل مشارك باختيار نمطين للسباحة.

وأشاد الشيخ عبد الله الشرقي بجهود نادي الفحيرة للتنس في تعزيز أسلوب الحياة الصحي من خلال النشاطات اليومية والتنوع في الاستضافات للأنشطة الرياضية بهدف تشجيع أفراد المجتمع على الاستمرار في ممارسة الرياضة لاسيما خلال شهر رمضان المبارك لما تتمتع به الرياضة من فوائد عديدة.

وأكد عبد الغفور بهروزيان رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس أن البطولة تاتي ضمن سلسلة من الفعاليات الرياضية التي نظمها النادي استكمالاً لدوره الرياضي والمجتمعي، حيث كانت البداية هذا العام باستضافة بطولات دولية في التنس فضلاً عن استضافات لاعبين وللاعبات دوليات ومعسكرات للتنس بهدف إكساب لاعبينا المزيد من التجارب والاحتكاك، إضافة إلى تنظيم بطولات في الإسكواش للمرة الأولى على مستوى الفجيرة، لافتاً إلى أن استراتيجية النادي هذا الموسم ترتكز على تبني عدد من الأنشطة الرياضية وخلق قاعدة صلبة من اللاعبين الموهبين في مختلف الرياضات لاسيما التنس الأرضي بوصفه النشاط الرئيسي للنادي.

وأعلن صلاح الحمد مدير نادي الفجيرة للتنس اكتمال التجهيزات كافة والطواقم الفنية المشرفة على البطولة، فضلاً عن الإجراءات والبروتوكولات الاحترازية ضد كوفيد -19 الصادرة عن السلطات المختصة، مشيراً إلى أن البطولة ستنطلق عند الساعة 10 مساء الخميس المقبل.