شكرا لقرائتكم خبر عن «العاصي» يتألق في نيوبري ويفوز بـ «أروع مفاجآت سوق دبي الحرة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تألق المهر «العاصي» بشعار شادويل للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، في سباقات سبرينغ ترايلز للخيول التي أقيمت خلف أبواب مغلقة، واختتمت منافساتها الأحد على مضمار نيوبري في المملكة المتحدة، عندما فاز بشوط أروع مفاجآت سوق دبي الحرة ستيكس (ج 3) لمسافة 2400 متر بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب ويليام هاجاس.

وقال كراولي الذي قاد المهر الفائز بقوة في الـ400 متر الأخيرة من الشوط، ليفوز بفارق أربعة أطوال ونصف: «منحني الجواد تجربة رائعة، وبدا في حالة جيدة قبيل السباق، وقدم عرضاً رائعاً في مسقط رأسه، ومن المحتمل أن يشارك «العاصي» في سباقات أبسوم داونز وكأس كورونيشن في يونيو المقبل».

وذهبت جائزة شوط سوق دبي الحرة ستيكس (ج 3) لمسافة 1400 متر إلى «آلكهول فري» بقيادة أويزن ميرفي، والمدرب أندرو بولدينج، حيث عزز هذا الفوز التوقعات بمشاركة المهر الفائز في سباقات الـ1000 جينس، وسباقات نيوماركت كلاسيك للمهور.

وشهد شوط «وترشيب ستد تو دارن هوت غرينام ستيكس» الثالث من نوعه (ج 3) في ثاني أيام الحدث مشاركة 11 مهراً، حيث حقق تشينديت بقيادة بات دوبس وإشراف ريتشارد هانون المركز الأول بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 1400 متر أولاً بزمن قدره دقيقة و23 ثانية و98 جزءاً من الثانية، وبدا الجواد جاهزاً للتوجه إلى نيوماركت للمشاركة في سباقات الكلاسيك بعد أقل من أسبوعين.

ورعت سوق دبي الحرة 8 من أصل 16 سباقاً أقيمت يومي الجمعة والأحد، بعد توقف مؤقت للسباقات بعد ظهر يوم السبت احتراماً لتشييع الأمير فيليب، دوق أدنبرة.

وقال كولم ماكلوكلين، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «سعداء بتنظيم مضمار نيوبري لكامل فعاليات سباقات سوق دبي الحرة سبرينغ ترايلز، في أجواء تنافسية مثيرة، ونهنئ جميع ملاك الخيول الفائزين وكذلك المدربين البريطانيين، ونشكرهم على مواصلة دعمهم للسباقات التي نرعاها، ونتطلع للعودة إلى مضمار نيوبري في شهر سبتمبر لرعاية سباقات عطلة نهاية الأسبوع الدولية، وكلنا أمل أن تقام بأمان مجدداً».

ومن أبرز النتائج التي سجلتها سباقات اليوم الأول، الجمعة، فوز المهر هاريكان لين (3 سنوات) من جودلفين بشوط كأس سوق دبي الحرة العالمي للغولف بريتيش كونديشن ستيكس لمسافة 2000 متر، بقيادة الفارس ويليام بيوك وإشراف شارلي آبلبي، ويعد الفوز الثاني لبيوك بعد حسمه شوط اليوم الأول الختامي، كولن فالي ستد ميدن فيليز ستيكس، لمسافة 1400 متر على صهوة فار هوب.

وقادت الفارسة هولي دويل «كيم فروم ذا دارك» بإشراف ايد والكر للفوز بشوط سوق دبي الحرة هانديكاب لمسافة 1000 متر تقريباً، ووضعت كينجز لين للملكة إليزابيث الثانية في المركز الثالث بعد جاروس بقيادة جيمس دويل.

ونجح الفارس فرانكي ديتوري، الذي فاز بشوط سوق دبي الحرة على صهوة ميزراس بإشراف ثادي جوسدن، في انتزاع جائزة شوط ثاروبرد ريسينغ ميدن فيليز ستيك لمسافة 1400م، بعد أن قاد غلوريا موندي إلى خط النهاية أولاً بزمن قدره دقيقة و23 ثانية و73 جزءاً من الثانية.