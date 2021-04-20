شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حارس مرمى النفط العراقي بجلطة دماغية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أعلن المكتب الإعلامي لنادي النفط العراقي عن تعرض حارس مرمى فريقه الكروي الأول مصطفى سعدون لجلطة دماغية، حيث تم نقله إلى ردهات مستشفى مدينة الطب في العاصمة العراقية بغداد.

وذكر المكتب في بيان، إنه قبل الشروع في الوحدة التدريبية ليوم الإثنين، فوجئ زملاء الحارس مصطفى سعدون المتواجدين في الملعب بسقوطه مغشياً عليه، وعلى الفور سارع الطاقم الطبي بإجراء الإسعافات الأولية وبعدها تم نقله لأقرب مشفى للوقوف على حالته التي شخصت مبدئياً بأنها جلطة دماغية مفاجئة.

وأضاف أن الحارس مصطفى سعدون يرقد حالياً في مشفى مدينة الطب في العاصمة بغداد، حيث تواصل إدارة نادي النفط جهودها لأجل نقله بالسرعة الممكنة لأحد مشافي مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق.

من جانب آخر، تسببت إصابة الحارس مصطفى سعدون بحصول ما يشبه الصدمة في الوسط الرياضي العراقي نتيجة تمتعه بمواقف إنسانية نبيلة جداً، عندما جازف بحياته في الأيام الأولى لتفشي وباء "كورونا" في العراق من أجل تقديم المساعدة إلى الرياضيين المصابين به، لذلك دعا له غالبية الوسط الرياضي العراقي بالتعافي مما أصابه من مرض مفاجئ.