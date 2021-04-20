شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي: أمامنا 4 مباريات مصيرية مع عودة الدوري..وحققنا مكاسب من التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلى المباريات الأربع المقبلة بالأهم هذا الموسم لأنها أمام المنافسين المباشرين والانتصار فيهم سيسهم فى صعود الفريق بجدول الترتيب بجانب تعطيلهم نحو التقدم.

وأضاف فى تصريحات للمركز الاعلامى للأسماعيلي :”الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال فرض نظام داخل وخارج الملعب وتم توقيع غرامات على المخالفين وبالفعل هناك إلتزام كبير من الجميع بهذا النظام”.

وواصل :”لايوجد فارق بين لاعب ناشىء ولاعب كبير ،الجهاز الفنى يقف على مسافة واحدة بين الجميع ،من يجتهد ويتألق فى التدريبات سيكون له دورا مع الفريق بغض النظر عن اسمه وعمره ،نقوم باصطحاب عدة ناشئين فى كل مباراة من أجل الاعتياد على الأجواء والنظام لضمان ظهورهم بشكل جيد حال حصولهم على فرصة المشاركة”.

وأتبع لاعب الإسماعيلى سابقا :”تم عقد جلسات مطولة مع اللاعبين سواء بشكل منفرد أو جماعى حول قيمة النادى الكبيرة وجماهيريته العريضة وضرورة النهوض من تلك الكبوة وعدم التفريط فى أى نقطة والقتال فى الملعب سعيا لاستعادة المكانة المعروفة بين الأندية”.

وأتم حديثه قائلا :”التوقف حقق استفادة كبيرة اهمها استيعاب اللاعبين لخطط الجهاز الفنى بجانب الارتقاء بالمعدلات البدنية ،لاننظر للنتائج على الإطلاق فى الوديات أهم ما يشغلنا هو تجريب مجموعة من الخطط الفنية وعمل تدوير بشكل مستمر لضمان جاهزية أكثر من لاعب فى كل مركز”.