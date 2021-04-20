شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: شيكابالا ثغرة دفاعية بالزمالك وموسيماني كان بيتفرج على تراجع بيكهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد ضياء السيد نجم النادي الأهلي السابق، بعض القرارات الفنية لموسيماني مدرب الفريق الأحمر في مباراة القمة، مؤكداً أنه منح أشرف بن شرقي فرصة كبيرة لتشكيل خطورة على الأهلي في اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف، وقال ضياء السيد في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: من أول دقيقة أيمن أشرف شكل جبهة شديدة الخطورة ولم يلتفت مدرب الزمالك لذلك، شيكابالا بالفعل سجل هدف عالمي لكن لم يقم بأدوار دفاعية لسد الثغرات، شيكابالا كان لديه رتم سريع عندما يستلم الكرة ولكن عندما لا تكون الكرة معه يكون ثغرة.

أضاف: بن شرقي قدم مجهود فردي مميز جداً وموسيماني كان بيتفرج على الجبهة ولكن لم يرد بالشكل المناسب لإغلاق تلك الجبهة، جوزية عندما تحدث ثغرة كان بيغير بعد ثلث ساعة على الأكثر يجب ألا تنتظر حتى تستقبل هدف، ولذلك الزمالك تفوق في الشوط الثاني، والأهلي تراجع للحفاظ على الهدفين، بيكهام يلعب في غير مركزه وحسين الشحات خارج المستوى منذ أكثر من 4 أشهر ولهذا لم نرى هجمة منظمة من الجبهة اليمنى للأهلي.

وعن سر فوز الأهلي قال ضياء السيد: دائماً مباريات الزمالك لها حسابات خاصة، حتى في أثناء لعبنا بالأهلي، كنا نعاني من الغيابات، ولكن الأهلي مش بتاع نواقص، وتوقعت أن علي لطفي سيكون نجم المباراة، الأهلي به ميزة وهي تحمل المسئولية لتعويض النقص.

أضاف: لا أحد يضمن المكسب ولكن ربنا يوفقك على اجتهادك، وترى أن النواقص التي كانت لديك أصبحت كوامل، الآن الجماهير تتحدث عن منح الفرصة لعلي لطفي للحفاظ على مستواه.

واصل: تشكيل الزمالك كان متوازن بشكل كبير جداً وواقعي في مباراة القمة، الأهم هو ما قاله المدرب للتشكيل، ولا يمكن أن نقيم مروان حمدي بأنه لاعب سئ ولكن التقييم لطريقة اللعب، الطريقة قد تكون عقيمة وتحجم المهارات وبها خوف شديد.

واختتم: تدخل كارتيرون في أداء الشوط الأول كان سئ وعقيم، كمدرب تختار التشكيل ويجب أن تقول له ما هي أدواره، كارتيرون وضع التشكيل الأمثل ولكن لم يحدد أدوارهم بشكل مناسب، الزمالك منح الفرصة للأهلي بتعليمات من كارتيرون لتسيد المباراة، ووضع نفسه تحت ضغط فقدان الكرة واستحواذ الأهلي.