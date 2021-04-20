المصرى يستعيد إيزى إيميكا قبل مواجهة الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد المصرى البورسعيدى لاعبه إيزى إيميكا لاعب وسط الفريق قبل مواجهة الأهلى المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة عشر للمسابقة والمقرر إقامتها باستاد برج العرب بعد إنتهاء إيقافه حيث غاب فى الماضى أمام طلائع الجيش فى دور الـ16 لبطولة كاس مصر .

ويعد إيميكا من أهم العناصر الأساسية فى تشكيلة على ماهر والذى يعتمد عليه فى منطقة وسط الملعب لإفساد هجمات المنافسين خاصة وأن اللاعب يتمتع بقوة البنيان والتى تجعله ينجح فى استخلاص الكرات المشتركة ، بالإضافة لمهارة التسديد من خارج منطقة الجزاء .

ويمثل إيميكا ثنائيا متفاهما فى منطقة وسط الملعب للمصرى بجانب البوركينى سعيدو صنبورى واللذان يمثلا أولى خطوط الدفاع للفريق الساحلى وهو ما يؤدى لتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة الأخيرة .

ويحتل المصرى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 29 نقطة جمعهم من 18 مباراة ، فاز فى 7 وتعادل 8 وخسر 3 ، احرز لاعبوه 22 هدفا ومنى مرماه بـ13 هدفا .