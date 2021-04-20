شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم فرجاني ساسي مع الزمالك فى أخر موسم له قبل التجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الموسم الحالي هو الأخير لفرجاني ساسي اللاعب الدولي التونسي في عقده مع الزمالك والذي لم يتم تجديده رسميا حتي الآن، ليصبح اللاعب حرا دون نادي مع نهاية شهر يونيو المقبلولكن هناك مفاوضات لتمديد عقده وموافقات مبدئية .

فرجاني ساسي الموسم الحالي لم يقدم المستوي المنتظر منه خاصة ان جمهور الزمالك كان يعول عليه ان يكون أحد أسباب المنافسة علي لقب دوري ابطال افريقيا هذا الموسم عقب ضياع البطولة في اللحظات الأخيرة الموسم الماضي بالخسارة في النهائي امام الأهلي 2/1.

وتبدو ارقام فرجاني ساسي مع الزمالك هذا الموسم ضعيفة نسبيا مقارنة بالمبلغ الذي يطالب به اللاعب للتوقيع للزمالك، حيث يرغب فرجاني ساسي في الحصول علي 2 مليون و800 الف يورو في الموسم الواحد لمدة موسمين في حالة تجديد تعاقده مع الزمالك بخلاف بعض المميزات المالية الأخرى في العقد الجديد.

ارقام فرجاني ساسي :

شارك في 10 مباريات بالدوري من أصل 15 مباراة خاضها الزمالك

احرز هدفين فقط في بطولة الدوري

ساهم في صناعة 4 اهداف بالدوري

شارك في 6 مباريات بدوري ابطال افريقي

لم يحرز اهداف في البطولة الافريقية

1187 دقيقة اجمالي مشاركات فرجاني ساسي مع الزمالك في كل المسابقات

ويتصدر فرجاني ساسي قائمة أغلى 11 لاعب في القلعة البيضاء، بقيمة تسويقية بلغت 2 مليون ونصف يورو، حيث وصلت القيمة الإجمالية لفريق الزمالك إلى 19 مليون ونصف تقريباً بعد حصر القيمة التسويقية لجميع اللاعبين.

ونستعرض قائمة أغلى 11 لاعب في القلعة البيضاء قبل اللقاء المرتقب.

الزمالك = 19 مليون و450 ألف يورو

ـ فرجاني ساسي: 2 مليون ونصف يورو

ـ أشرف بن شرقي: 2 مليون يورو

ـ محمود علاء: مليون ونصف يورو

ـ طارق حامد: مليون و200 ألف يورو

ـ زيزو: مليون و200 ألف يورو

ـ يوسف أوباما: مليون يورو

ـ محمد أبو جبل: 800 ألف يورو

ـ الونش: 800 ألف يورو

ـ أحمد فتوح: 800 ألف يورو

ـ حمزة المثلوثي: 800 ألف يورو

ـ حميد أحداد: 800 ألف يورو